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15:35, 11 января 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- В Орловской области создали карту укрытий на случай ЧС.



- В Орле завершается демонтаж Красного моста.



- Орловская область за два дня собрала гуманитарный груз для участников СВО.



- Орловцы рассказали, как часто говорят "спасибо".



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