В Орловской области четыре месяца ищут высокого мужчину

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17:00, 11 января 2023 года
В Орловской области четыре месяца ищут высокого мужчинуОн исчез осенью прошлого года.
О местонахождении 46-летнего Владимира Васильевича Ковалюка ничего не известно с 8 сентября 2022 года. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда "ЛизаАлерт".
Особые приметы: рост 205 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы и голубые глаза. Был одет в серую ветровку, темно-синие джинсы и черные резиновые тапки.
Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Сергей СИЛАЕВ