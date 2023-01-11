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17:00, 11 января 2023 года В Орловской области четыре месяца ищут высокого мужчину Он исчез осенью прошлого года.





"ЛизаАлерт". О местонахождении 46-летнего Владимира Васильевича Ковалюка ничего не известно с 8 сентября 2022 года. Об этом сообщило региональное отделение поискового отряда Особые приметы: рост 205 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы и голубые глаза. Был одет в серую ветровку, темно-синие джинсы и черные резиновые тапки. Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.





Сергей СИЛАЕВ





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