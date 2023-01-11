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16:30, 11 января 2023 года Министр культуры наградила ансамбль из Орла особым званием "Заслуженным коллективом народного творчества" стал "Прометей".





Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала указ о присвоени особого звания ансамблю из Орла. "Прометей" из Орловской хоровой школы теперь стал "Заслуженным коллективом народного творчества".



Звание присваивается творческим объединениям в сфере культуры за высокие достижения в области народного художественного творчества и внесших значительный вклад в развитие культурной жизни регионов России. Одним из таких коллективов и признан духовой ансамбль "Прометей", сообщает пресс-служба мэрии Орла.



- Очень радостно и приятно, что наши труды и старания оценили таким высоким званием. Его присваивают далеко не каждому коллективу. Безусловно, это почет, но и большая ответственность. Мы будем продолжать работать в том ритме, в котором и работали, будем делать свое дело, - отметил Андрей Журин, руководитель и дирижер ансамбля "Прометей".









Ольга СУПОНЕВА





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