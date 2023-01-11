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20:00, 11 января 2023 года В Орле завершается демонтаж Красного моста Специалистам "УПМК-22" осталось разобрать несколько балок старой переправы, после чего завезут комплектующие для новой переправы. Деньги у подрядчика есть – в конце года он получил почти полмиллиарда рублей аванса.





Рабочие "Уваровской ПМК-22" завершают демонтажные работы на Красном мосту в Орле. Окончательно их выполнят в марте. Сейчас осталось разобрать несколько балок старой переправы. После завершения демонтажа завезут комплектующие для нового моста – 110-метровые металлические балки коробчатого сечения.



В данный момент идут работы по армированию плиты проезжей части на подходах к переправе с берегов. На правом забетонировано три пролета, специалисты занимаются четвертым. На левом берегу строителям осталось залить бетоном последний пролет.





Антон Киселёв





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