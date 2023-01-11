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18:00, 11 января 2023 года В городе Ливны построят крытый ледовый каток Проект уже направлен на госэкспертизу.









О строительстве крытой площадки для катания на коньках и тренировок



- Планируется строительство крытого катка с искусственным льдом. Проектная организация уже направила проект на государственную экспертизу. Сроки строительных работ будут определены до конца текущего года.



В орловском райцентре Ливны появится крытый ледовый каток. Проект уже создан и проходит госэкспертизу.О строительстве крытой площадки для катания на коньках и тренировок сообщил ЦУР Орловской области. В праздничные выходные местные жители обратились в Центр управления регионом с проблемой: негде покататься, из-за плюсовой температуры лед на катке растаял. В администрации города Ливны дали комментарий:- Планируется строительство крытого катка с искусственным льдом. Проектная организация уже направила проект на государственную экспертизу. Сроки строительных работ будут определены до конца текущего года. Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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