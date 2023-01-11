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18:30, 11 января 2023 года

В Орловской области заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизилась на 62%

За неделю заболели 2 855 человек.


По информации пресс-службы Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе наблюдается существенное снижение заболеваемости респираторными инфекциями. Несмотря на это, ситуация остается напряженной. Еженедельно фиксируются тяжелые случаи гриппа.

 Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на недопустимость самолечения. При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Родителям напоминают, что если дети болеют даже в легкой форме, не нужно отправлять его в детский сад или школу. Это опасно не только для не соблюдающего постельный режиме ребенка, но и для тех, кто с ним контактирует.




Сергей СИЛАЕВ
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