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18:30, 11 января 2023 года В Орловской области заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 снизилась на 62% За неделю заболели 2 855 человек.





Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе наблюдается существенное снижение заболеваемости респираторными инфекциями. Несмотря на это, ситуация остается напряженной. Еженедельно фиксируются тяжелые случаи гриппа.

По информации пресс-службыпо Орловской области, в регионе наблюдается существенное снижение заболеваемости респираторными инфекциями. Несмотря на это, ситуация остается напряженной. Еженедельно фиксируются тяжелые случаи гриппа. – Управление Роспотребнадзора по Орловской области обращает внимание на недопустимость самолечения. При появлении симптомов острой респираторной инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью, чтобы получить рекомендации по лечению, а также по проведению экстренной профилактики для членов семьи, - отмечают в пресс-службе ведомства. Родителям напоминают, что если дети болеют даже в легкой форме, не нужно отправлять его в детский сад или школу. Это опасно не только для не соблюдающего постельный режиме ребенка, но и для тех, кто с ним контактирует.





Сергей СИЛАЕВ





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