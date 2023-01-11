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19:00, 11 января 2023 года Орловцы более 3,5 тысяч раз обратились в Роспотребнадзор в 2022 году Показатель снизился более чем на 20%.





Роспотребнадзора по Орловской области, 3 562 обращения приняло ведомство в ушедшем году. Из них 2 880 – письменные и 682 – устные. Как сообщает пресс-служба управленияпо Орловской области, 3 562 обращения приняло ведомство в ушедшем году. Из них 2 880 – письменные и 682 – устные. В общей структуре вопросы прав потребителей составили 53,8%, а санитарно-эпидемиологического благополучия – 46,2%. Активность населения – 49 обращений на 10 000 граждан. Показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Тогда в ведомство обратились 4 558 орловцев. – По результатам рассмотрения обращений гражданам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в пределах установленной компетенции дано 3517 разъяснений, оказана помощь в составлении 250 претензий о приобретении товара ненадлежащего качества. По вопросам, не относящимся к компетенции органов Роспотребнадзора, перенаправлено в соответствии с подведомственностью в иные органы исполнительной власти 549 обращений, - резюмировали в пресс-службе ведомства.





Сергей СИЛАЕВ





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