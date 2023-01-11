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15:30, 11 января 2023 года В Орловской области капитально отремонтируют еще два моста Это объекты в Болховском и Свердловском районах.





Еще два моста в Орловской области ждет капитальный ремонт. Запланировано провести его на переправах через реку Рыбница в Свердовском и реку Цкань в Болховском районе.



По сообщению телеграм-канала "Телеграммы из Орла", обойдется работа примерно в 180 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика, который займется инженерными изысканиями, подготовит документацию и выполнит собственно сам ремонт.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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