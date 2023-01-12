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8:00, 12 января 2023 года В орловских колониях прошли праздничные мероприятия для осужденных В новогодние каникулы состоялись спортивные состязания и творческие конкурсы.





В новогоднюю неделю не остались без праздника осужденные, которые отбывают свой срок в колониях Орловской области. Для них состоялись разные спортивные состязания и творческие конкурсы.



Так, прошли соревнования по шахматам, подтягиванию, поднятию гири, теннису и другим видам спорта. Кроме того прошли конкурсы рисунков, плакатов, новогодних поделок.



- По окончании всех спортивных и других праздничных мероприятий будут подведены итоги и состоится награждение победителей и призеров, - сообщили ГТРК "Орел" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА





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