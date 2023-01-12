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9:00, 12 января 2023 года Орловчанка устроила парню сюрприз краденой кредиткой Желание порадовать молодого человека может обернуться для девушки лишением свободы.





В Орле 34-летняя девушка подозревается в краже трех тысяч рублей с банковской карты. Мужчина потерял кредитку на улице. Найденное платежное средство фигурантка использовала для покупки продуктов и дорогого алкоголя – устроила сюрприз молодому человеку. Карту после использования девушка выкинула.



Как сообщили в областном УМВД, вышли на подозреваемую по записям с камер видеонаблюдения в торговой точке. До судебного разбирательства девушка будет находиться под подпиской о невыезде.





Орловское Информбюро





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