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20:30, 11 января 2023 года

Орловчанка за 240 тысяч рублей пообещала двоим жителям помочь поступить в вуз

За это она ответит перед судом.


Обвинительное заключение утвердил прокурор Советского района. 36-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Следствие установило, что местная жительница ввела в заблуждение двоих человек, пообещав им оказать содействие в поступлении на целевое обучение в один из орловских вузов.

  Не собираясь исполнять обещанное ввиду отсутствия у нее такой возможности, злоумышленница получила от матерей молодых людей денежные средства в общей сумме 240 000 рублей за якобы поступление в ВУЗ, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также женщина подделывала приказы о зачислении, а деньгами распорядилась по своему усмотрению Дело рассмотрит Советский районный суд.




Сергей СИЛАЕВ
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