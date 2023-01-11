Орловчанка за 240 тысяч рублей пообещала двоим жителям помочь поступить в вуз

За это она ответит перед судом.

прокуратуры Орловской области. Обвинительное заключение утвердил прокурор Советского района. 36-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службеОрловской области.

Следствие установило, что местная жительница ввела в заблуждение двоих человек, пообещав им оказать содействие в поступлении на целевое обучение в один из орловских вузов.

– Не собираясь исполнять обещанное ввиду отсутствия у нее такой возможности, злоумышленница получила от матерей молодых людей денежные средства в общей сумме 240 000 рублей за якобы поступление в ВУЗ, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также женщина подделывала приказы о зачислении, а деньгами распорядилась по своему усмотрению Дело рассмотрит Советский районный суд.