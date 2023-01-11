Орловчанка за 240 тысяч рублей пообещала двоим жителям помочь поступить в вуз

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20:30, 11 января 2023 года
Орловчанка за 240 тысяч рублей пообещала двоим жителям помочь поступить в вузЗа это она ответит перед судом.
Обвинительное заключение утвердил прокурор Советского района. 36-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
Следствие установило, что местная жительница ввела в заблуждение двоих человек, пообещав им оказать содействие в поступлении на целевое обучение в один из орловских вузов.
– Не собираясь исполнять обещанное ввиду отсутствия у нее такой возможности, злоумышленница получила от матерей молодых людей денежные средства в общей сумме 240 000 рублей за якобы поступление в ВУЗ, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Также женщина подделывала приказы о зачислении, а деньгами распорядилась по своему усмотрению Дело рассмотрит Советский районный суд.
Сергей СИЛАЕВ