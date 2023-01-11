Главная » Новости



17:15, 11 января 2023 года У орловцев набирают популярность зимние турпоходы Морозы путешественников не останавливают. Наградой за активность становятся новые знания о родном крае и воспоминания.





Многие орловцы прячутся от мороза по домам. В прошедшие выходные отметки на термометрах переползали за -20 °C. В таких условиях нашлись те, кто решил отдохнуть активно.



Один из самых популярных зимних маршрутов – национальный парк "Орловское полесье". Длительные прогулки носят еще и экскурсионный характер: на Орловщине много мест с богатой историей. Иногда за новыми знаниями о родном крае приходится пробираться по снегу больше 20 километров. Подробнее – в сюжете Юлии Сабельниковой.





Юлия Сабельникова





Новости СМИ2