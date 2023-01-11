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21:00, 11 января 2023 года Орловцы в новогодние праздники пытались украсть алкоголь и колбасу из магазинов Правонарушения пресекали сотрудники Росгвардии.





Росгвардии по Орловской области, с 1 по 8 января экипажи вневедомственной охраны задержали девять человек, подозреваемых в кражах и двоих нарушителей общественного порядка.

По информации пресс-службы управленияпо Орловской области, с 1 по 8 января экипажи вневедомственной охраны задержали девять человек, подозреваемых в кражах и двоих нарушителей общественного порядка. – В основном посетители супермаркетов были уличены в хищении дорогостоящих алкогольных напитков и деликатесной гастрономической продукции. Неоплаченные товары были частично скрыты в сумках и карманах верхней одежды. Выявить истинные намерения злоумышленников помогли бдительность персонала и наличие камер видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ведомства. Подозреваемыми в хищениях стали уроженцы не только Орловской, но и Смоленской, Воронежской, Амурской, Оренбургской областей в возрасте от 20 до 65 лет.





Сергей СИЛАЕВ





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