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17:05, 11 января 2023 года В Орловской области учреждена медаль "За особые успехи в обучении" Награда выступит поощрением для выпускников орловских школ за высокие достижения в учебе.





Врио главы региона Вадим Соколов подписал указ об учреждении медали Орловской области "За особые успехи в обучении". Награда выступит поощрением для выпускников орловских школ за высокие достижения в учебе. Региональным образовательным организациям высшего образования рекомендовано рассмотреть вопрос об условии зачисления награжденных на обучение по программам бакалавриата и специалитета.



Получить медаль смогут выпускники, не получившие медаль "За особые успехи в учении", имеющие итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана и соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: набрали в сумме не менее 220 баллов и выше по трем общеобразовательным предметам на ЕГЭ, победили или стали призерами Всероссийской олимпиады школьников, набрали 100 баллов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету.



Сама медаль будет изготовлена из томпака и окрашена в золотистый цвет. Диаметр награды составит 40 мм, толщина - 3 мм.





Орловское Информбюро





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