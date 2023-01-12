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9:30, 12 января 2023 года В детской стоматологической поликлинике Орла установили новый томограф Оборудование стоит более 7 миллионов рублей.





департамента здравоохранения региона, аппарат имеет больше функций, чем его предшественник. Медики смогут использовать 3 По информации региона, аппарат имеет больше функций, чем его предшественник. Медики смогут использовать 3 D -моделирование результатов лечения, оцифровку гипсовых моделей и быстрое сканирование. Дентальный томограф оснащен и цефалостатом. – Цефалостат создает телерентгенограммы – снимки фронтальной и боковой проекций черепа, которые позволяют специалисту детально изучить наклон зубов и положение челюстей относительно черепа и друг друга, - уточнили в профильном департаменте. Дентальный томограф такого типа – единственный в регионе. Расходы поделили стоматологическая поликлиника и региональный бюджет.





Сергей СИЛАЕВ





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