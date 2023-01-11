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17:32, 11 января 2023 года Суд постановил взыскать с мэрии Орла 3 миллиона рублей в пользу парня, покалеченного сосулькой Ледяная глыба упала на 16-летнего подростка со здания торговых рядов зимой 2022 года.





Перелом свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени и перспектива больше никогда не заниматься любимым спортом. Все это нежданно-негаданно свалилось на голову 16-летнего Влада, жителя Кромского района Орловской области. И свалилось в прямом смысле слова: в феврале 2022 года на парня в самом центре Орла упала ледяная глыба . Тяжелая масса соскользнула с крыши исторического здания Торговых рядов на Гостиной, причинив подростку тяжелые травмы. Сегодня областной суд взыскал 3 миллиона рублей в пользу семьи парня, которая уже почти год живет в состоянии стресса. ЧП с печальными последствиями случилось 18 февраля. В тот день в городе царила оттепель. Влад шел по Гостиной улице, выходил из арки, как вдруг – шум, боль, а дальше темнота. Снег и лед подтаяли, упав прямо на случайного прохожего. Как оказалось, почистить крышу от наледи было просто некому: у здания, кстати являющегося объектом культурного наследия, не было управляющей компании. Фактически ангелом-хранителем Влада оказался проходивший мимо дворник. Он не остался равнодушным и вызвал скорую. Парнишку госпитализировали в НКМЦ им. Круглой, где врачи стали бороться за жизнь и здоровье пострадавшего. В тот же день территорию вокруг дома №3 оградили сигнальными лентами, на место прибыли коммунальщики, чтобы убрать остатки льда и снега. Да только тот уже весь и сам сполз. Следственный комитет возбудил уголовное дело и сразу же заявил: раз дом этот отказник, то следить за его содержанием должна была администрация города. Работу эту она выполнила ненадлежащим образом.



- По результатам доследственной проверки и материалам, представленным органами прокуратуры, по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность), - сообщал тогда съемочной группе ГТРК "Орел" официальный представитель СУ СК России по Орловской области Александр Коргин.





Собрали экстренную встречу с представителями разных управляшек и в мэрии: коммунальщиков призвали ответственно подходить к работе, вовремя чистить крыши, а людей попросили проявить бдительность. Да только после драки, как говорится, кулаками не машут. Влад, которого впереди ждала блестящая спортивная карьера, лежа в нейрохирургии ни об уголовных делах, ни о совещаниях не знал.



Как бы то ни было, мать и отец парня обратились в суд. Родители покалеченного ребенка попросили Фемиду взыскать моральный и материальный ущерб с администрации Орла и городского управления коммунальным хозяйством.



- В результате происшествия Владиславу были причинены телесные повреждения, которые согласно медицинской экспертизе повлекли тяжкий вред здоровью. В результате он длительное время находился на стационарном и амбулаторном лечении, до настоящего времени поврежденное здоровье не восстановилось, - гласит выдержка из решения Советского районного суда, который рассмотрел дело в октябре 2022.



Тогда, прямо в зале суда, семья Влада рассказала о самых тяжелых последствиях для парня: он больше не сможет заниматься рукопашным боем. А ведь до того юноша 6 лет успешно занимался этим видом единоборств, завоевал множество наград и всерьез планировал связать свою жизнь со спортом. Юный спортсмен продемонстрировал судье свои многочисленные медали и грамоты…и не смог сдержать слез.



- После того, как Влада выписали, он постоянно жаловался на головные боли, врачи запретили ему физические нагрузки. Промежуточный период после травмы головы будет длиться около двух лет, потом будут отдаленные последствия, которые нужно наблюдать еще в течение нескольких лет. Ни о каком спорте не может быть и речи, - поделилась с корреспондентом ГТРК "Орел" Марина Цуркова, юрист, представляющий истца.



И это не все. Как показало последнее МРТ, на месте ушиба в могзу юноши сформировался очаг, который требует наблюдения, исследования и неизвестно какие несет отложенные последствия.



Советский районный суд осенью частично удовлетворил иск семьи пострадавшего. Горадминистрация подала апелляцию.

И вот сегодня, 11 января, дело рассмотрел уже суд областной. Коллегия судей сочла, что ответственность за случившееся все-таки должна нести администрация Орла. Решение райсуда осталось в силе: два миллиона рублей взыскать в пользу Владислава и еще миллион в пользу его семьи.



Это решение уже вступило в силу. Родители надеются, что денег хватит на дальнейшую реабилитацию. А вот что касается уголовного дела о халатности, то сегодня старший помощник руководителя следкома Орловской области Александр Коргин сообщил нам, что оно еще расследуется.

Редакция ГТРК "Орел" будет следить за ходом этого расследования.





Ольга СУПОНЕВА





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