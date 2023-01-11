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20:35, 11 января 2023 года

Выброшенный из окна машины мусор влетит орловцам в копеечку

Не довез мусор до контейнера и оставил на обочине – заплати до 30 тысяч рублей.


В России вступил в силу закон о штрафах за выброс мусора из автомобилей. Ловить нарушителей будут с помощью камер на дорогах. Если мусор выбрасывается из машины повторно, грозит конфискация автомобиля.

Для граждан сумма взыскания составит до 30 тысяч рублей, должностных лиц – до 60 тысяч, юридических – до 100 тысяч. Если мусор выброшен из грузовика, предел увеличится до 75, 100 и 200 тысяч соответственно.

Новые правила сейчас интерпретируют по-разному. Больше всего водителей интересует, будут ли штрафовать за мелкий мусор, выброшенный из окна во время движения. Подробнее – в сюжете Всеволода Трифонова.


Всеволод Трифонов
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