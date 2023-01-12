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10:00, 12 января 2023 года Орловцы и орловчанки стали по-разному относиться к здоровому образу жизни В минувшем году увеличилась доля женщин, придерживающихся ЗОЖ. Часть мужчин ему следовать перестала.





В ушедшем году 82% орловчанок придерживались здорового образа жизни, что на 15% больше показателя позапрошлого года. Об этом сообщает ТГ-канал "Телеграммы из Орла", ссылаясь на данные Росстата. Новый показатель превышает среднероссийский на 11%.



А вот мужчин, придерживающихся ЗОЖ, на Орловщине стало меньше. Показатель 2022 года в 54% хоть и больше среднероссийского на 9%, но на 4% меньше цифры по региону в 2021 году. Впрочем, это тенденция всей страны – доля "антизожников" выросла на 15%.





Орловское Информбюро





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