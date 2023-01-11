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20:26, 11 января 2023 года

Орловские бойцы помогли землякам вытащить застрявший грузовик с гуманитарной помощью

О необычной встрече рассказал губернатор Андрей Клычков. В новогодние праздники он с делегацией доставил мобилизованным пятитонный груз в зону СВО.


В новогодние каникулы губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил с делегацией орловских мобилизованных. Бойцам передали пятитонный груз помощи. В посылку вошли самые нужные вещи по конкретным запросам: костюмы на зиму, сапоги, термобелье, медицинские принадлежности. Также ребятам передали печенье, сгущенку, мандарины. Во время прямого эфира в социальных сетях глава региона рассказал, что добраться до ребят помогли наши земляки.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "На новогодних праздниках съездили к нашим ребятам под Сватово, нашим мобилизованным. Отвезли большой груз. Поездка была насыщенная, интересная. Буквально сразу после границы наша фура застряла, пришлось искать машины, чтобы вытаскивать. Выходим и смотрим: наши ребята, солдаты. Говорят: "О, Клычков!" Оказались наши, орловские. Не ожидали нас увидеть, а мы их. Оперативно нам помогли, мы долго добирались, пробрались к нашим ребятам, они нас накормили. Душевно посидели, пообщались".



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