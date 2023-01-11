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20:45, 11 января 2023 года Андрей Клычков озвучил ключевые строительные объекты на Орловщине в 2023 году Планируется завершение крупных строек и начало новых реконструкций.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков провел традиционный прямой эфир в социальных сетях. Глава региона озвучил ключевые строительные объекты на Орловщине в 2023 году. Планируется завершить возведение школы на 1 225 мест на улице Зеленина, реконструкцию Красного моста. Одновременно должны начаться работы по реконструкции аэропорта "Южный", по завершению строительства Многопрофильного медцентра, или же "Титаника". Также стартует проектирование межвузовского кампуса.





Орловское Информбюро





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