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10:15, 12 января 2023 года

В Троснянском районе пожарные и добровольцы тушили дом

Он вспыхнул в поселке Студенецкий.


За сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 18 раз, 7 из них – на тушение пожаров, 11 – на помощь населению. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

11 января, около 10 утра, в деревне Долгое Залегощенского района загорелся жилой дом. В результате пожара он выгорел изнутри, а крыша обрушилась. Предположительно, замкнула проводка.

В поселке Студенецкий Троснянского района, в 13.50, вспыхнул деревянный дом. Пожарные приехали, когда жилище сильно задымилось. 34-я пожарно-спасательная часть и добровольцы успешно ликвидировали возгорание. В результате пожара одна из комнат закоптилась.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области




Сергей СИЛАЕВ
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