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10:15, 12 января 2023 года В Троснянском районе пожарные и добровольцы тушили дом Он вспыхнул в поселке Студенецкий.





За сутки орловские спасатели выезжали на вызовы 18 раз, 7 из них – ГУ МЧС России по Орловской области. на тушение пожаров, 11 – на помощь населению. Об этом сообщили в пресс-службе 11 января, около 10 утра, в деревне Долгое Залегощенского района загорелся жилой дом. В результате пожара он выгорел изнутри, а крыша обрушилась. Предположительно, замкнула проводка. В поселке Студенецкий Троснянского района, в 13.50, вспыхнул деревянный дом. Пожарные приехали, когда жилище сильно задымилось. 34-я пожарно-спасательная часть и добровольцы успешно ликвидировали возгорание. В результате пожара одна из комнат закоптилась. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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