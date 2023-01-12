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11:00, 12 января 2023 года Орловчанка создает поделки из подручных средств На них уходит от нескольких дней до пары недель.





Невзгоды подтолкнули Валентину Семину заняться творчеством снова.



Женщина не имеет художественного образования, а рисовать любила с детства. Подробности смотрите в сюжете Татьяны Тимохиной.





Татьяна Тимохина





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