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10:30, 12 января 2023 года

Орловский театр-студия "Пружинка" принял участие в международных соревнованиях

Юные театралы студии забрали "золото" турнира, который проходил в Сочи с 6 по 11 января.


Орловская Детская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского всегда привозила множество престижных наград, продолжает пополнять копилку новыми победами.

Накануне коллектив "Пружинка" — под руководством Марины Леоновой представил наш город на известном Международном турнире искусств "Славься, Отечество!", который проходил в Сочи с 6 по 11 января.
 
Вероника Ветрова, Степан Ноздрачев, Виолетта Бижко и Елизавета Мазнева забрали «золото» турнира. "Серебро" заполучили Полина Ярцева и Елизавета Ценина. А почетной "бронзы" удостоились Ольга Рязанова и Тимофей Маслов.
 
К слову, руководитель образцового коллектива Марина Алексеевна Леонова — обладатель престижной премии имени А.В. Луначарского Санкт-Петербургского Международного культурного форума.
 
"Пружинка" известна далеко за пределами России. Ребята в разные годы успешно выступали в Чехии, Италии, Болгарии, Финляндии, Черногории и других странах, сообщает пресс-служба администрации города. 

Фото: пресс-служба мэрии



Александра Бахтина
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