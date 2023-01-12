Орловский театр-студия "Пружинка" принял участие в международных соревнованиях

Юные театралы студии забрали "золото" турнира, который проходил в Сочи с 6 по 11 января.



Накануне коллектив "Пружинка" — под руководством Марины Леоновой представил наш город на известном Международном турнире искусств "Славься, Отечество!", который проходил в Сочи с 6 по 11 января.



Вероника Ветрова, Степан Ноздрачев, Виолетта Бижко и Елизавета Мазнева забрали «золото» турнира. "Серебро" заполучили Полина Ярцева и Елизавета Ценина. А почетной "бронзы" удостоились Ольга Рязанова и Тимофей Маслов.



К слову, руководитель образцового коллектива Марина Алексеевна Леонова — обладатель престижной премии имени А.В. Луначарского Санкт-Петербургского Международного культурного форума.



"Пружинка" известна далеко за пределами России. Ребята в разные годы успешно выступали в Чехии, Италии, Болгарии, Финляндии, Черногории и других странах, сообщает пресс-служба администрации города.



Фото: пресс-служба мэрии