Работники прокуратуры Орловской области отмечают профессиональный праздник

Он отмечается 12 января.

Татьяна Цуканова еще в школе поняла, что хочет работать в силовых структурах. Первый день в прокуратуре был 18 лет назад. Сейчас она уже полковник, помощник прокурора Орловской области.



В ее ведении вопросы взаимодействия со СМИ. Подробнее о том, насколько сложна работа в надзорном ведомстве, смотрите в сюжете Юлии Сабельниковой.