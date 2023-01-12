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11:30, 12 января 2023 года Хулиган устроил дебош в одном из караоке-баров Орла Задерживать буйного посетителя пришлось росгвардейцам.





Вечеринка в одном из караоке-баров Орла закончилась визитом силовиков. Росгвардейцам пришлось усмирять буйного посетителя, который устроил дебош.



Разгорячился посетители заведения ближе к утру. Мужчина, находившийся предположительно в неадекватном состоянии, оскорблял окружающих и пытался наброситься на других посетителей с кулаками. В итоге на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны.



- Для разбирательства сотрудникиросгвардии передали 34-летнего уроженца Орловской области в отдел полиции, - сообщили ГТРК "Орел" в пресс-службе регуправления Росгвардии.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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