В Орле состоялся новогодний шахматный турнир

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12:00, 12 января 2023 года
В Орле состоялся новогодний шахматный турнирНа него заявилось 150 человек.
Состязание состоялось на базе городской шахматно-шашечной школы. Девушки и юноши состязались в четырех возрастных категориях, рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Среди 8-летних участников лучшими стали Максим Чечелев и Алиса Соловьева, 9 и 10-летних – Михаил Афонин и Дарья Лапина.
Егор Видакас и Ксения Соловьева завоевали золото в соревновании между 11-ти и 12-летними ребятами. Среди тех, кто старше 13 лет, сильнейшими стали Роман Милютин и Злата Осипова.
Сергей СИЛАЕВ