Главная » Новости



12:30, 12 января 2023 года На Орловскую область надвигается оттепель На выходных ожидается нулевая температура и снег, а на будущей рабочей неделе - плюс.









По Росгидрометцентра, в пятницу 13 января в Орле днем -4, небольшой снег. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют небольшой кратковременный снег, -5..-4 ночью и -2..0 в дневное время.



Судя по предварительному прогнозу, на следующей рабочей неделе потеплеет до +3 и пойдет дождь. На Орловскую область снова идет потепление. К выходным в регионе ожидается температура в районе -2..0 градусов, а на будущей неделе и вовсе плюс.По прогнозу , в пятницу 13 января в Орле днем -4, небольшой снег. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют небольшой кратковременный снег, -5..-4 ночью и -2..0 в дневное время.Судя по предварительному прогнозу, на следующей рабочей неделе потеплеет до +3 и пойдет дождь.





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2