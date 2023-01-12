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13:30, 12 января 2023 года

Орловских школьников научат предсказывать погоду

Уроки пройдут с 16 января по 5 февраля.


По информации пресс-службы правительства региона, "Уроки цифры" пройдут по всей стране. Их посвятят технологиям, позволяющим предсказывать погоду. Мероприятие проводится при поддержке Минцифры, Минпросвещения России и "Яндекса".

Ребятам расскажут, как обрабатывают метеорологические данные и как формируется прогноз погоды. Дети узнают, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, математик и специалист по машинному обучению.

Занятия делятся на три уровня сложности: для младших, средних и старших классов. Приступить к обучению можно в любое время: в школе с учителем или дома. Урок занимает от 10 до 30 минут.

 




Сергей СИЛАЕВ
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