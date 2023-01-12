Животные в Орловской области не болели бруцеллезом в 2022 году

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14:00, 12 января 2023 года
Животные в Орловской области не болели бруцеллезом в 2022 годуАнализы взяли почти у 150 тысяч голов.
Управление ветеринарии региона сообщило, что в 2022 году специалисты исследовали 148 237 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей на бруцеллез. Все результаты исследований оказались отрицательными.
Эта болезнь проникает в хронической форме. Инфекция приводит к бесплодию у животных и появлению на свет нежизнеспособного потомства.
Сергей СИЛАЕВ