Животные в Орловской области не болели бруцеллезом в 2022 году

Анализы взяли почти у 150 тысяч голов.

Управление ветеринарии региона сообщило, что в 2022 году специалисты исследовали 148 237 голов крупного и мелкого рогатого скота, а также лошадей на бруцеллез. Все результаты исследований оказались отрицательными.

Эта болезнь проникает в хронической форме. Инфекция приводит к бесплодию у животных и появлению на свет нежизнеспособного потомства.