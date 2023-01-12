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17:30, 12 января 2023 года В Ливенском районе на благоустройство направят более 20 миллионов рублей Средства потратят в 2023 году.





В муниципальном образовании планируют благоустроить три два и четыре общественные территории. Работы проведут в рамках национального проекта " Жилье и городская среда " правительства региона. . Об этом сообщили в пресс-служберегиона. В 2022 году в Ливенском районе благоустройство прошло в пяти населенных пунктах. На 19,9 миллиона рублей обновили три двора и четыре общественные территории. В 2023 году на эти цели выделят около 21 миллиона рублей.





Сергей СИЛАЕВ





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