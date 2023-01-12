В Ливенском районе на благоустройство направят более 20 миллионов рублей

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17:30, 12 января 2023 года
В Ливенском районе на благоустройство направят более 20 миллионов рублейСредства потратят в 2023 году.
В муниципальном образовании планируют благоустроить три два и четыре общественные территории. Работы проведут в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В 2022 году в Ливенском районе благоустройство прошло в пяти населенных пунктах. На 19,9 миллиона рублей обновили три двора и четыре общественные территории. В 2023 году на эти цели выделят около 21 миллиона рублей.
Сергей СИЛАЕВ