четверг 12.01.2023 14:03:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:53, 12 января 2023 года

С 1 января 2023 в Орле изменился размер платы за детский сад

Родителям придется отдать 2 390 рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе.


С 1 января 2023 года в Орле начал действовать новый тариф по оплате детского сада. При пятидневной рабочей неделе в месяц родителям придется платить 2 390 рублей, при круглосуточном пребывании 2 690 рублей, а в группе кратковременного пребывания 11,10 рублей в час. 

Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.  Сохранятся льготгные условия:родители получают 20%-ю компенсацию за первого ребенка, 50%-ю – за второго ребенка, 70%-ю – за третьего и последующих детей. Есть и те семьи, чьи дети могут посещать садик бесплатно. В эту группу входят дети-инвалиды, сироты, из малоимущих семей, дети участников СВО, беженцы из Украины и освобожденных территорий России. 

Фото из архива



Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.