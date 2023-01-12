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11:53, 12 января 2023 года С 1 января 2023 в Орле изменился размер платы за детский сад Родителям придется отдать 2 390 рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе.





С 1 января 2023 года в Орле начал действовать новый тариф по оплате детского сада. При пятидневной рабочей неделе в месяц родителям придется платить 2 390 рублей, при круглосуточном пребывании 2 690 рублей, а в группе кратковременного пребывания 11,10 рублей в час.



Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла. Сохранятся льготгные условия:родители получают 20%-ю компенсацию за первого ребенка, 50%-ю – за второго ребенка, 70%-ю – за третьего и последующих детей. Есть и те семьи, чьи дети могут посещать садик бесплатно. В эту группу входят дети-инвалиды, сироты, из малоимущих семей, дети участников СВО, беженцы из Украины и освобожденных территорий России.



Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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