Главная » Новости



8:30, 13 января 2023 года В Орле открылась выставка, посвященная прорыву блокады Ленинграда С момента разрыва блокадного кольца минуло 80 лет.









Экспозиция доступна для посетителей библиотеки им. Бунина. В ней представлены воспоминания, документы, фотоматериалы. Например, можно познакомиться с воспоминаниями тех, кто 871 день провел в осажденным городе: опубликованы эти материалы в журналах "Москва" и "Звезда". В целом на выставке доступны экспонаты редкого фонда библиотеки.



Выставка будет работать до 31 января 2023.

(12+)

80 лет назад, 18 января 1943 года, было разорвано блокадное кольцо Ленинграда. В память об этом переломном моменте Великой Отечественной войны в Орле открылась выставка Экспозиция доступна для посетителей библиотеки им. Бунина. В ней представлены воспоминания, документы, фотоматериалы. Например, можно познакомиться с воспоминаниями тех, кто 871 день провел в осажденным городе: опубликованы эти материалы в журналах "Москва" и "Звезда". В целом на выставке доступны экспонаты редкого фонда библиотеки.Выставка будет работать до 31 января 2023.(12+)

Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2