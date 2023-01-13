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8:30, 13 января 2023 года

В Орле открылась выставка, посвященная прорыву блокады Ленинграда

С момента разрыва блокадного кольца минуло 80 лет.


80 лет назад, 18 января 1943 года, было разорвано блокадное кольцо Ленинграда. В память об этом переломном моменте Великой Отечественной войны в Орле открылась выставка.

Экспозиция доступна для посетителей библиотеки им. Бунина. В ней представлены воспоминания, документы, фотоматериалы. Например, можно познакомиться с воспоминаниями тех, кто 871 день провел в осажденным городе: опубликованы эти материалы в журналах "Москва" и "Звезда". В целом на выставке доступны экспонаты редкого фонда библиотеки. 

Выставка будет работать до 31 января 2023. 
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Фото из архива


Ольга СУПОНЕВА
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