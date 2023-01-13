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8:00, 13 января 2023 года Орловцы могут рассчитывать на господдержку при переезде для трудоустройства В прошлом году такой мерой воспользовались 20 жителей региона.





В 2022 году 20 жителей Орловской области воспользовались возможностью переезда для трудоустройства, меняя Орловский муниципальный округ, Должанский и Кромской районы на Орел, Глазуновский район на Троснянский, а Орел на Мценск и Кромы. В 2023 году еще больше жителей сможет воспользовать господдержкой ,если им нужно переехать, чтобы найти работу.

- При переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов служб занятости безработным гражданам выплачивается поддержка, включающая суточные расходы за время следования к месту работы и обратно, оплату стоимости проезда к месту работы и обратно и оплату найма жилого помещения (за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя и когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение), - сообщает пресс-служба регионального правительства.



Фото из архива







Ольга СУПОНЕВА





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