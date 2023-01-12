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15:30, 12 января 2023 года В Орловской области "Женщины тыла" помогают участникам спецоперации Женщины объединились в поселке Хомутово Новодеревеньковского района.





правительства региона. За короткий промежуток времени орловчанки проделали огромную работу: уже доставлены три автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом рассказали в пресс-служберегиона. Бойцы получили продукты, теплые и вязаные вещи, медикаменты, новогодние подарки и детские письма. Также активисты смогли приобрести бензиновый генератор. – Наша группа "Женщины тыла" создана именно для конкретной помощи всем, кто находится в зоне СВО. Ее действия направлены на то, чтобы передать частицу любви и домашнего тепла нашим бойцам. Благодарим всех неравнодушных жителей за помощь и активность, а также всем тем, кто, рискуя своими жизнями, доставляет гуманитарную помощь, - поделились руководители формирования.





Сергей СИЛАЕВ





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