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16:00, 12 января 2023 года В Орле в пристанища бездомных наведались спасатели Сотрудники МЧС побеседовали о безопасности с гражданами без определенного места жительства.





Сотрудники МЧС в Орле устроили профилактический рейд, во время которого побеседовали с бездомными. Спасатели посетили места, в которых граждане без определенного места жительства устроили для себя ночлежки, чтобы поговорить с ними о безопасности.



- По данным сотрудников государственного пожарного надзора, на территории города бывали случаи, когда бездомные, находясь в коллекторах, заброшенных строениях, распивали спиртные напитки, курили, разводили костры и в результате возникали возгорания. Некоторые инциденты заканчивались для бездомных смертельным исходом. Как показывает статистика, именно такие граждане находятся в группе риска, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Поэтому сотрудники ведомства пообщались с бездомными людьми. Так, несколько из них обсутроили себе пристанище под Ленинским мостом. Троих местных "обитателей" инспекторы проинструктировали и вручили им памятки по пожарной безопасности. Также сотрудники МЧС предложили бездомным проследовать в специальный Центр социальной адаптации, но те отказались.





Ольга СУПОНЕВА





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