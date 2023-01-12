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16:30, 12 января 2023 года В Орловской области появится мельница Ее производительность – 500 тонн в сутки.





Работа по реализации инвестиционного проекта выходит на завершающий этап. Она началась в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Производство оснащено современным оборудованием и автоматизированной системой управления. В 2022 году на реализацию проекта направили 235 миллионов рублей, а общий объем инвестиций составит 350 миллионов. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.





Сергей СИЛАЕВ





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