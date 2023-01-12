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14:30, 12 января 2023 года В Орле вручили награды работникам и ветеранам прокуратуры Работники ведомства 12 января принимают поздравления с профессиональным праздником.





В Орле сегодня, 12 января, состоялось торжество в честь работников прокуратуры. С профессиональным праздником поздравили сотрудников и ветеранов ведомства.



- В ходе торжественного мероприятия ряд сотрудников прокуратуры Орловской области были награждены Почетными грамотами губернатора, наградами областного Совета народных депутатов, ведомственными и другими наградами, - сообщает пресс-служба регионального правительства.



В свою очередь прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил, что в центре работы остается защита прав граждан, особое внимание уделяется тем, кто наиболее остро нуждается в государственной поддержке: сиротам, инвалидам, ветеранам, пенсионерам.





Ольга СУПОНЕВА





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