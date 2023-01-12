Главная » Новости



17:00, 12 января 2023 года Молодая орловчанка отмечена наградой за юридическое волонтерство Безвозмездная помощь некоммерческим организациям позволила Марии Бойко стать одной из победительниц конкурса "Молодые лица Орла".





11 талантливых орловцев стали победителями конкурса "Молодые лица Орла". В список лучших попала и юрисконсульт Мария Бойко. Основная ее работа – региональный центр "Созвездие Орла".



Одновременно девушка успевает заниматься волонтерством. Со специальной платформы для интеллектуальных добровольцев Марии приходят задачи от некоммерческих организаций. Полсотни уже выполнено, отзывы – только положительные, средний рейтинг – 5.0. На платформе она занимает второе место как в юридической категории, так и в общем зачете.





Ирина Костина





Новости СМИ2