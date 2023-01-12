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14:42, 12 января 2023 года

Комиссия утвердила создание сквера Героям Донбасса в Орле в районе автовокзала

Однако окончательное решение предстоит принять горсовету.


В Орле сегодня состоялось заседание комиссии по выбору места для создания сквера Героям Донбасса. Участникам встречи на выбор предложили пять территорий, однако все сошлись на мнении, что лучшей локацией станет территория в районе автовокзала.

Как ранее уже сообщала ГТРК "Орел", в нашем городе появится общественное пространство в честь защитников Донбасса. В районе автовокзала его решено обустроить по той причине, что эта точка является связующим звеном областной столицы и районов. А ведь в зоне СВО сражаются не только жители Орла, но и мужчины из разных уголков области. 

- Автомобильный трафик на автовокзале очень большой, пешеходов проходит много. Проезжая мимо в машине, ребенок повернет голову и уже запомнит это место, и уже спросит у старших, что и как. Родственники павших Героев, приезжая в Орел, всегда будут видеть и знать, что мы чтим память наших бойцов. Как и живые бойцы, приезжая сюда вместе с детьми и внуками, будут видеть, что об их подвиге помнят, - цитирует пресс-служба городской администрации Анатолия Костарева, председателя городского Совета ветеранов. 

Члены комиссии согласились с подобным мнением. Теперь горсовету предстоит решить вопрос с местом расположения сквера. Впереди еще большая работа по его созданию. 



Ольга СУПОНЕВА
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