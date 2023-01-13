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9:00, 13 января 2023 года Профилактика помешает орловцам посмотреть телевизор и послушать радио Обслуживающие мероприятия на ОРТПЦ запланированы на 16 и 17 января.





Орловский ОРТПЦ предупреждает зрителей о проведении профилактических работ 16 и 17 января. Это вызовет перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций. Отключение вещания возможно в период с 8:00 до 17:00.



Время отключений согласовано с редакциями теле- и радиоканалов и будет проводиться в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ. Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", в кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".





Орловское Информбюро





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