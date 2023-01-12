В Орловской области удалось освоить более 8,5 миллиарда рублей по нацпроектам

Это 98,7% от выделенных средств.

"Телеграммы из Орла" Тг-канал сообщил , что по сравнению с 2021 годом процент освоения денег по национальным проектам вырос. Тогда власти освоили 95,7% средств, теперь показатель увеличился до 98,7% или 8,56 миллиарда рублей. По муниципальным проектам освоено почти четыре миллиарда или 99,9% средств.

В рамках нацпроекта "Демография" открылся детский сад на улице Ливенской в Орле, "Образование" – обновили материально-техническую базу в 44 школах, отремонтировали семь спортзалов и создали 1 227 мест дополнительного образования, "Жилье и городская среда" – благоустроили 121 двор и 51 общественную территорию.

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в Орле внедрили третий этап интеллектуальной транспортной системы, отремонтировали три дороги, а в Орловском муниципальном округе провели ремонт девяти дорог протяженностью 14,5 километра. В шести районах появились передвижные автоклубы, в двух детских школах искусств и трех сельских домах провели ремонтные работы. Также обновлены два музея в Ливнах и Мценске.

По национальному проекту "Экология" в Орел, Мценск, Ливны и Орловский округ поставили 2,8 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.