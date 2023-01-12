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15:36, 12 января 2023 года В Орле состоялся открытый клубный чемпионат области по спортивной скакалке Участники соревновались в трех дисциплинах.





Первым соревнованием в новом году для орловских скипперов стал открытый клубный чемпионат области. Семь команд соревновались в дисциплине "прыжки четыре человека", шесть команд в дисциплине "прыжки через две скакалки четыре человека", три команды в дисциплине "прыжки через две скакалки один человек".



Вне конкурса выступали юные спортсмены в семейных стартах. С результатами соревнований можно ознакомиться здесь.





Орловское Информбюро





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