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16:00, 12 января 2023 года Ведущие орловские больницы свяжут телемедициной Это станет возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение".





Глава департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин в ходе совещания с главами муниципальных образований сообщил о развитии цифрового контура медицинской информационной системы в наступившем году, благодаря чему обеспечат возможность проведения телемедицинских консультаций между специалистами поликлинических подразделений ЦРБ, Орловской областной клинической больницы, НКМЦ им. З. И. Круглой и Орловского онкодиспансера.



Тестовые консультации прошли с врачами НКМЦ им. З. И. Круглой в прошлом году. Система показала эффективность.









Орловское Информбюро





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