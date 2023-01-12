В Орловской области усовершенствуют систему маршрутизации пациентов

Автопарк скорой помощи полностью обновится.

Об этом на совещании с главами муниципалитетов рассказал руководитель департамент здравоохранения региона Игорь Петчин. По его словам, изменения маршрутизации уже коснулись пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также хирургического, урологического, травматологического профилей.

Также в регионе создали травматологические центры трех уровней. Особое внимание уделят пациентам с проксимальными переломами бедра.

– Также в регионе будет внедрена система маршрутизации, которая позволит одновременно с двух точек отправлять бригады и на середине пути принимать пациента, эвакуировать его в клинику. Это позволит оперативно возвращать машины скорой помощи в районы для оказания помощи на территории муниципальных образований, - сказал Игорь Петчин.