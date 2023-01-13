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9:30, 13 января 2023 года В Орле опубликовано новое расписание движения автобусов до Малой Куликовки И в обратном направлении.





КУ ОО "Организатор перевозок" поделилось расписанием автобусов до Малой Куликовки и из самой деревни. Ранее жители пригорода Орла пожаловались на проблемы с транспортом.



Как сообщил "Организатор перевозок" в своей официальной группе, жители могут уехать от остановки "Малая Куликовки" в 7:40, 14:00, 16:00, 19:00. Также на остановку заезжает автобус №395, который идет из Орла в Михайловку.



Маршрутка №421 из Плещеево в сторону Малой Куликовки отправляется в 6:00, 12:20, 14:20, 17:20, 19:50.









Ольга СУПОНЕВА





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