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19:30, 12 января 2023 года Исполняется 30 лет с момента поднятия Андреевского флага на атомной подлодке "Орел" В праздничных мероприятиях примет участие делегация из города Орла.





Делегация из города Орла примет участие в мероприятиях, посвященных тридцатилетию поднятия Андреевского флага на атомной подлодке "Орел". Наш город представят первый заместитель мэра Ирина Проваленкова и глава Северного района Сергей Мерзликин.



- Так, сразу после прилета вместе с капитаном 3-го ранга Александром Рыжковым и капитан-лейтенантом Анатолием Теплухиным орловцы возложили цветы к 42-метровому мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а также посетили ледокол "Ленин", - сообщает администрация Орла.



Осовные мероприятия запланированы на ближайшую субботу, а в целом они начнутся завтра.



Портом приписки атомного крейсера "Орел" является Заозерск.



Фото: t.me/orel_adm





Ольга СУПОНЕВА





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