четверг 12.01.2023 21:03:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС















Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:30, 12 января 2023 года

Исполняется 30 лет с момента поднятия Андреевского флага на атомной подлодке "Орел"

В праздничных мероприятиях примет участие делегация из города Орла.


Делегация из города Орла примет участие в мероприятиях, посвященных тридцатилетию поднятия Андреевского флага на атомной подлодке "Орел". Наш город представят первый заместитель мэра Ирина Проваленкова и глава Северного района Сергей Мерзликин.

- Так, сразу после прилета вместе с капитаном 3-го ранга Александром Рыжковым и капитан-лейтенантом Анатолием Теплухиным орловцы возложили цветы к 42-метровому мемориалу Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны, а также посетили ледокол "Ленин", - сообщает администрация Орла.

Осовные мероприятия запланированы на ближайшую субботу, а в целом они начнутся завтра.

Портом приписки атомного крейсера "Орел" является Заозерск. 

Фото: t.me/orel_adm


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: [email protected] Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.