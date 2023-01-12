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19:00, 12 января 2023 года Профильные врачи продолжат выезжать на приемы в орловскую глубинку Эта практика была возобновлена в минувшем году.





В 2023 году профильные врачи Орловской областной клинической больницы, НКМЦ им. З. И. Круглой, Орловского онкологического диспансера и других медицинских организаций будут выезжать в районы региона для проведения приемов. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Игорь Петчин.



Данная практика была возобновлена в минувшем году. Медики делали упор на муниципалитеты, где фиксировалась наибольшая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем за выезд врачи принимали по полсотне пациентов.



В наступившем году к выездам привлекут травматологов, эндокринологов, онкологов, дерматовенерологов, психиатров, кардиологов и неврологов.













Орловское Информбюро





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