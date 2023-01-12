В Орле не хватает водителей для обслуживания трех маршрутов

На нарушения графика работы общественного транспорта пожаловались жители.

мэрии. В последнее время в адрес администрации города поступало множество обращений. Речь идет в маршрутах №1, №22 и №59, рассказали в пресс-службе

Сегодня, 12 января, заместитель мэра Вадим Ничипоров встретился с перевозчиками. Они рассказали, что автобусы имеются, а сотрудников "катастрофически не хватает".

Жалобы от жителей поступают на работу как в утреннее, так и вечернее время. Принято решение продлить график работы автобуса "1К". Контрольные рейды будут продолжены.