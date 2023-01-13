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10:00, 13 января 2023 года На службу автопарку коммунальной техники Орла поставили новый погрузчик В город прибывает новая спецтехника.









Как администрации Орла, погрузчик выпущен в Белоруссии. Использовать его будут как для уборки дорог в зимнее время, так и летом. Он приступит к обязанностям уже до конца текущей зимы.



Обошлась техника в 7,7 миллиона рублей.



Автопарк орловской "Спецавтобазы" продолжает пополняться новой техникой. Недавно прибыли два самосвала, а накануне поступил еще и фронтальный погрузчик.Как рассказали , погрузчик выпущен в Белоруссии. Использовать его будут как для уборки дорог в зимнее время, так и летом. Он приступит к обязанностям уже до конца текущей зимы.Обошлась техника в 7,7 миллиона рублей. Фото из архива





Ольга СУПОНЕВА





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