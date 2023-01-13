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10:30, 13 января 2023 года Любовь к кофе обернулась для ливенца неприятностями с законом Мужчина украл дорогостоящий продукт из супермаркета.





46-летний житель Ливен подозревается в краже дорогого кофе из местного супермаркета. Об этом сообщили в областном УМВД. Мужчина взял банку кофе с полки и пошел на выход мимо кассы. Персонал магазина попытался сам поймать кофемана, но тот сбежал.



Правоохранители вышли на мужчину по записям с камер видеонаблюдения. Личность запечатленного на кадрах ливенца опознал участковый.



Наказания суда мужчина будет ожидать на свободе. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.





Орловское Информбюро





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